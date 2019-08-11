"الصراع في عدن" .. 5 معلومة عن قصر معاشيق الرئاسي

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، مساء أمس، السيطرة على قصر معاشيق الرئاسي بعدن بعد أربعة أيام من المواجهات العنيفة بين قوات الحزام الأمني والقوات الحكومية.

واستولت قوات الحزام الأمني على قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن جنوب اليمن بعد أربعة أيام من المعارك.

وأوضح مصدر مسؤول، أنه تم تأمين خروج أكثر من 200 جندي من القصر يتبعون ألوية الحراسة الرئاسية.

وتقدم "الفجر" خلال السطور القادمة أبرز المعلومات عن قصر معاشيق الرئاسي.

1- قصر المعاشيق، هو قصر رئاسي يمني يقع في مدينة عدن.

2- أصبح القصر مقراً رئاسياً للرئيس عبد ربه منصور هادي بعد فراره من العاصمة صنعاء.

3- يتكون القصر من مجموعة فيلات تقع على تلة صخرية تطل على خليج عدن.

4- استولى الحوثيون على قصر المعاشيق في 2 أبريل 2015، إثر اشتباكات عنيفة مع أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي في المنطقة التجارية بالمدينة.

5- نجح المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، من السيطرة مساء أمس، على قصر معاشيق.