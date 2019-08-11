تامر مرسي يجري جراحة بالعين في لندن

أعلنت الفنانة نسرين إمام، أن زوجها المنتج تامر مرسي، يجري عملية جراحية بالعين اليسري، في أحد المستشفيات بلندن.









ونشرت "أمين" عددة صور لزوجها عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، معلقة عليهم: "إحنا بنقضي العيد في المستشفى، كل سنة وإنتوا طيبين حاجة بسيطة مفيش حاجة بس أدينا مقضيين السفر والعيد في المستشفى".









يشار إلى أن تامر مرسي يشارك في موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلم "الفيل الأزرق 2"، وهو من إنتاج شركته سينرجي فيلمز، والذي تم طرحه قبل بدء العيد بأسبوعين، بطولة كريم عبد العزيز ونيلي كريم وهند صبري.







