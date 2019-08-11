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الجيش اليمني يشن هجوماً على مواقع حوثية في كتاف بصعدة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:15 م
الجيش اليمني يشن هجوماً على مواقع حوثية في كتاف بصعدة
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وكالات
 
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شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، هجوماً على مواقع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، تركز الهجوم على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في مشارف وادي الفلحوين، قرب مركز مديرية كتاف.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا المتمردة.

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المزيد عن: مواقع كتاف صعدة الحوثيين الجيش اليمني
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