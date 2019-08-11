ظريف يغادر إيران متجهاً إلى الدوحة
الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:08 م
وكالات
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توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إلى الدوحة بهدف إجراء لقاءات ومباحثات مع المسؤولين في هذا البلد.
وفي حين لم تقدم وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) المزيد من التفاصيل، سبق هذا الإعلان قبل ساعات الإعلان عن اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر تميم بن حمد.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الحديث تناول التهنئة بعيد الأضحى، بالإضافة إلى التشاور بما يخص أمن منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان.
وفي حين لم تقدم وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) المزيد من التفاصيل، سبق هذا الإعلان قبل ساعات الإعلان عن اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر تميم بن حمد.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الحديث تناول التهنئة بعيد الأضحى، بالإضافة إلى التشاور بما يخص أمن منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان.
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