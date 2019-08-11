بعد رباعية الهلال.. برانكو يستبعد فكرة ضم لاعب وسط أجنبي

حسم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب النادي الأهلي السعودي موقفه تجاه مسألة ضم لاعب وسط أجنبي خلال الفترة الحالية قب نهاية الميركاتو الصيفي واستعداداً لخوض منافسات مباريات الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.





وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن برانكو استبعد فكرة التعاقد مع لاعب في خانة الوسط وسيكون اللاعب الأجنبي الجديد في خط الدفاع وذلك بعد ظهور ثغرة كبيرة في هذا الخط خلال مباراة الهلال بالآسيوية والتي انتهت بخسارة الراقي بنتيجة 4-2.





وأوضحت الصحيفة السعودية أن مدرب أهلي جدة برانكو سوف يستقر على اختيار مركز المحترف الأجنبي الجديد الذي سيكون ما بين مدافع أو ظهير أيسر فهناك مناقشات حول هذه المسألة.





كما أشارت الصحيفة إلى أن برانكو ينوي وضع المحترف البوسني زوكانوفيتش في مركز الظهير الأيسر فيما يتم التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في قلب الدفاع.





وكان مسؤولو أهلي جدة قد اهتم بضم التونسي علي معلول ظهير أيسر نادي الأهلي المصري لكن إدارة الأخير تمسكت باستمرار اللاعب نظراً لأنه من العناصر الأساسية في صفوف الفريق وضمن قائمة الشياطين الأفريقية.