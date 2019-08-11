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مدحت الشريف : أرقام الفقر في مصر تظهر تأكل الطبقة المتوسطة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:45 م
مدحت الشريف : أرقام الفقر في مصر تظهر تأكل الطبقة المتوسطة
مدحت الشريف عضو لجنة الشؤن الاقتصادية بمجلس النواب
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محمد عصام
 
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قال مدحت الشريف عضو لجنة الشؤن الاقتصادية بمجلس  النواب، إن أعلان جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تقرير البحث والأنفاق للعام المالى 2017-2018 سيساعد مجلس النواب في وضع الخريطة الاستثمارية للدولة لدعم القري الأكثر فقرًا.

 

وأعلن جهاز التعبئة العامة والأحصاء في نهاية يوليو الماضي عن ارتفاع معدلات الفقر بالبلاد إلى 32.5%  في بحث الدخل والأنفاق بزيادة نحو 4.7% عن آخر بحث تم أجراؤة، كما شمل البحث العديد من الأحصائيات التى أظهرت تصدر محافظة اسيوط المحافظات الأكثر فقرُا، وارتفاع متوسط انفاق دخل الأسرة إلى 51 الف جنيه سنويًا.

 

وتابع "الشريف"خلال تصريحات صحفية خاصة لـ"الفجر"، الدراسة أظهرت أن القري الأكثر فقرًا مرتبطة بتراجع مستويات التعليم، ولذلك على الحكومة أن تعيد خريطة استثماراتها لضخ  أكبر استثمارات في قطاع التعليم بتلك القرى."

 

وأشار "الشريف"، إلى أن مجلس النواب كان في إنتظار هذة الدراسة لمدة اربع سنوات، وتتمثل أهميتها ايضًا في تحديد الفئات الأكثر احتياجًا لتوجية برامج الحماية الأجتماعية لها، ومساعدة الحكومة في وضع المعاير الخاصة بمستحقى دعم السلع التمونية  خاصة مع قيامها بإعادة هيكلية الدعم، وحذف الفائات الغير مستحقة.

 

وقال" الدراسة ابسط ما فيها تحديد من هو مستفيد من الدعم اعتمادًا على قيمة خط الفقر للفرد؛ لتوجية كافة موارد الدولة له  ومساعدتة في رفع  مستويات معيشته. "

 

وبلغ مستوي خط الفقر في البحث نحو 8827 جنيه  للفرد في السنة، حيث من يقل دخل عن هذا الرقم يعد فقيرًا.

 

واوضح "الشريف" أن الارقام الأولية من البحث تظهر تأكل حجم الطبقة المتوسطة بعد  تنفيذ الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي شامل؛ لذلك يجب على الحكومة أن تراعي أن  ترفع  من حجم دعم السلع التمونية الموجة لتلك الطبقة .

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