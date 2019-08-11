"السيسي" أدى صلاة العيد فيه.. كل ما تريد معرفته عن مسجد الماسة في العلمين الجديدة

بالتزامن مع أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، فإنه ألقى الضوء عليه، حيث يتسائل الجميع حوله، ومراحل إنشاؤه.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مسجد الماسة في العلمين الجديدة.

مسجد الماسة

يقع مسجد الماسة، في المدينة التراثية بمساحة 200 فدان تقريبا، والتي تشمل عدد من المشروعات منها: كنيسة ومسجد، المدينة الثقافية التراثية والتي تضم مسجد وكنيسة ومجمع سينمات.

اقتراح الإنشاء

بدأ التفكير في إنشاء مسجد الماسة، في أبريل 2018م، حيث قال المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه يجري الانتهاء من أعمال التصميم والطرح والإسناد للشركات العاملة لتنفيذ مسجد وكنيسة.

المرحلة الأولى

وانتهت المرحلة الأولى من إنشاء مسجد الماسة، أواخر العام الماضي، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لمجمع السينمات والمسجد.

تشغيله

وأعلنت رئاسة الوزراء في يونيو الماضي، الانتهاء من تنفيذ مسجد الماسة، إلى جانب بدء تشغيل 3 سينمات وعدد من المطاعم في فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

صلاة العيد

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وجاوره، كل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء والمسئولين وضباط القوات المسلحة والشرطة والشباب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح مدينة العلمين الجديدة في 1 مارس 2018، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 48 ألف فدان بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث كان من المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة في نهاية مراحلها الأولى.