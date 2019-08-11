مناظر ساحرة.. شاهد مدينة العلمين الجديدة (فيديو)
الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:50 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
عرضت فضائية "المحور"، اليوم الأحد، مقطع فيديو، عن مدينة العلمين الجديدة.
وأدى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.
ورافق الرئيس خلال صلاة العيد، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
وأدى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.
ورافق الرئيس خلال صلاة العيد، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
Advertisements
المزيد عن: مناظر ساحرة مصر مسجد الماسة مدينة العلمين الجديدة عيد الأضحي المبارك عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
- مواطنون ينظمون وقفة بـ"القائد إبراهيم" ويرحبون بـ"السيسي" لزيارته الإسكندرية (فيديو وصور)
- مفاجأة حول "بشار الأسد".. أين أدى زعماء العالم الاسلامي صلاة عيد الفطر؟ (فيديو وصور)
- ماذا فعل "السيسي" في الساعات الأولى من عيد الأضحى؟
- مفتي الجمهورية يؤم المصلين في مسجد الماسة بالعلمين الجديدة بحضور الرئيس السيسي
- ننشر تفاصيل نشاط السيسي أول أيام العيد
- "السيسي" أدى صلاة العيد فيه.. كل ما تريد معرفته عن مسجد الماسة في العلمين الجديدة