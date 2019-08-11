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مناظر ساحرة.. شاهد مدينة العلمين الجديدة (فيديو)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:50 م
مناظر ساحرة.. شاهد مدينة العلمين الجديدة (فيديو)
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
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عرضت فضائية "المحور"، اليوم الأحد، مقطع فيديو، عن مدينة العلمين الجديدة.


وأدى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

ورافق الرئيس خلال صلاة العيد، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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