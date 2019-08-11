أوباميانج يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة ارسنال ونيوكاسل

حصد أوباميانج المهاجم فريق ارسنال الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد، والتي أقيمت اليوم الأحد على ملعب سانت جيمس بارك في السويد، وذلك في إطار الجولة الاولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020.



