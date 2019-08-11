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وزير النقل السعودي: حققنا رقم قياسي في تفويض الحجاج من مكة إلى المدينة (فيديو)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:02 م
وزير النقل السعودي: حققنا رقم قياسي في تفويض الحجاج من مكة إلى المدينة (فيديو)
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رقية جمال
 
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قال نبيل العامودي، وزير النقل السعودي، إن الدعم السخي الذي تبذله المملكة أسهم في تحقيق رقم قياسي في تفويج الحجاج من مكة إلى المدينة، حيث تم نقل أكثر من 93 ألف حاج في يوم واحد. 

وأضاف "العامودي"، خلال حواره على فضائية "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، أن دخول قطار الحرمين الخدمة هذا العام وإسهامه في موسم حج 1440 هجرية، كان نقلة نوعية وتجربة فريدة في نقل الحجاج من المدينة المنورة نحو المشاعر المقدسة، وهو لبنة أخرى تضاف إلى قطار المشاعر.

وشدد على أن المملكة تسعى لتطوير مبادرة طريق مكة لتسهيل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى البقاع المقدسة، وذلك بتوفير إمكانية إتمام الإجراءات الأمنية والجمركية للحجاج في بلدانهم، قبل الانطلاق نحو المملكة العربية السعودية وذلك ضمن رؤية 2030، وقد تم تجريب هذه المبادرة حتى الآن في خمس دول وهي: تونس وباكستان وبنجلاديش وإندونيسا وماليزيا.

وكشف عن اهتمام وزارته بتطوير السلامة المرورية وخفض عدد الحوادث على الطرق، بالإضافة إلى السعي لتحويل المملكة إلى قطب إقليمي في مجال النقل والدعم اللوجستي.
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