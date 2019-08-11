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خطوات وضع مكياج ناعم يناسبك في سهرات عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:47 م
خطوات وضع مكياج ناعم يناسبك في سهرات عيد الأضحى
وضع مكياج سهرة ناعم
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نقدم لكِ في ما يلي خطوات تطبيق مكياج سهرة ناعم يناسبك في سهرات عيد الأضحى:

- يُغسل الوجه بالغسول المنظّف للوجه، ثمّ يوضع المرطّب.
- يستخدم مرطّب ملوّن للبشرة الصافيّة التي لا تحتاج إلى الكثير من التّغطيّة، مما يوحّد لونها.
- يوضع القليل من الكونسيلر على عيوب البشرة وتحت العينين ومزجه مع الحرص على أنّ يكون لون الكونسيلر مطابقاً للون البشرة.
- توضع بودرة الأساس على المناطق الدّهنيّة من البشرة، على أنّ يكون لون الأساس مطابقاً للون البشرة.

تطبيق الكونتور الكريمي بأسهل الخطوات

- يوضع البرونزر على عظام الخدين ومنطقة T الجبين والأنف للحصول على المظهر الطّبيعي للوجه.
- يوضع الكحل على ثلثيّ خطّ الرّموش العلويّة وعلى ثلث خطّ الرّموش السّفليّة، ويلطّخ الكحل باستخدام كرة القطن.
- يوضع محدّد العيون الأبيض لتحديد الزّوايا الدّاخلية للعين، أو يوضع ظلال عيون أبيض لتكبير مظهر العيون.
- يوضع ظلال عيون فاتح على الجفن العلوي وفوق التجاعيد.
- يوضع ظلال عيون أغمق بدرجة من الظّلال الذي وضع على الجفن العلوي على ثنية العين وعلى حدود الثّنية الخارجيّة.
- تمزج ظلال العيون جيداً.
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