خطوات وضع مكياج ناعم يناسبك في سهرات عيد الأضحى

نقدم لكِ في ما يلي خطوات تطبيق مكياج سهرة ناعم يناسبك في سهرات عيد الأضحى:





- يُغسل الوجه بالغسول المنظّف للوجه، ثمّ يوضع المرطّب.

- يستخدم مرطّب ملوّن للبشرة الصافيّة التي لا تحتاج إلى الكثير من التّغطيّة، مما يوحّد لونها.

- يوضع القليل من الكونسيلر على عيوب البشرة وتحت العينين ومزجه مع الحرص على أنّ يكون لون الكونسيلر مطابقاً للون البشرة.

- توضع بودرة الأساس على المناطق الدّهنيّة من البشرة، على أنّ يكون لون الأساس مطابقاً للون البشرة.





تطبيق الكونتور الكريمي بأسهل الخطوات





- يوضع البرونزر على عظام الخدين ومنطقة T الجبين والأنف للحصول على المظهر الطّبيعي للوجه.

- يوضع الكحل على ثلثيّ خطّ الرّموش العلويّة وعلى ثلث خطّ الرّموش السّفليّة، ويلطّخ الكحل باستخدام كرة القطن.

- يوضع محدّد العيون الأبيض لتحديد الزّوايا الدّاخلية للعين، أو يوضع ظلال عيون أبيض لتكبير مظهر العيون.

- يوضع ظلال عيون فاتح على الجفن العلوي وفوق التجاعيد.

- يوضع ظلال عيون أغمق بدرجة من الظّلال الذي وضع على الجفن العلوي على ثنية العين وعلى حدود الثّنية الخارجيّة.

- تمزج ظلال العيون جيداً.