مدير تأمين بنها النموذجي يتفقد أقسام الطوارئ والعلاج في أول أيام العيد (صور)

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أجرى الدكتور أحمد حجاج مدير عام مستشفى التأمين الصحي ببنها، جولة تفقدية على الأقسام العلاجية والطوارئ والمطبخ في أول أيام عيد الأضحي المبارك للاطمئنان على المرضى وحسن سير العمل بالمستشفى.



واطمأن "حجاج"، على المرضى ووجه بحسن رعايتهم، مقدما لهم التهنئة بمناسبة العيد.



وكان الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، قد وجه برفع حالة الطوارئ استعدادًا للعيد بجميع المستشفيات والتأكد من توافر الرعاية والأدوية والاهتمام الطبي اللازم للمرضى ونشر سيارات الإسعاف بأماكن الاحتفالات والتجمعات والحدائق العامة خلال أيام الاحتفال بالعيد.



وأجرى مرزوق عقب أداء الصلاة زيارة للمرضى بمستشفى بنها التعليمي والمستشفي الجامعي بمدينة بنها حيث قدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا المولي عز وجل أن يشفيهم كما إستمع لمشاكلهم وأمر وكيل وزارة الصحة بحلها فورا والعمل على راحتهم حتى تمام الشفاء.

