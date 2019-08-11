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أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الأحد 11/8/2019

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:09 م
أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الأحد 11/8/2019
سعر اليورو في مصر
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الفجر الاقتصادي
 
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تباينت أسعار صرف اليورو عملة الأتحاد الأوربي أمام الجنيه فى تعاملات أول أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الأحد  11-8-2019، وجاءت أسعار اليورو بعدد من البنوك المصرية على رأسهم البنك الأهلى وبنك مصر والبنك المركزي، وفقًا لموقع الدولار لايف  كالاتي :

سعراليورو  بالبنك المركزي :
18.46 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو  في"البنك التجاري الدولي" :
18.43  جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

 سعراليورو  في " بنك المصرف المتحد":
18.45 جنيه للشراء، 18.64 جنيه للبيع

سعر اليورو  في بنك الإسكندرية :
18.42 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر  اليورو في بنك قناة السويس :
18.41 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

سعر  اليورو في البنك العربي الأفريفي الدولي :
18.48 جنيه للشراء، 18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو  في بنك التعمير والإسكان:
18.31 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.

سعر  اليورو في "بنك مصر":
18.46 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في "بنك كريدي أجريكول":
18.49 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر ا اليورو في "البنك الأهلي المصري":
18.46 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع.

سعر  اليورو في "بنك الأهلي الكويتي":
18.50 جنيه للشراء، 18.64 جنيه للبيع.

 سعر  اليورو في "بنك المصري الخليجي"
18.47 جنيه للشراء، 18.62 جنيه للبيع.

سعر  اليورو في بنك "عَـوده":
18.47 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

سعر  اليورو في "بنك مصر إيران":
18.48 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

سعر  اليورو في بنك "الشركة المصرفية العربية الدولية":
18.50 جنيه للبيع، 18.64 جنيه للشراء.

وسعر اليورو في "البنك الأهلي اليوناني المصري":
18.48 جنيه للشراء، 18.62 جنيه للبيع.

وسعر  اليورو في "بنك البركة":
18.40 جنيه للشراء، 18.70 جنيه للبيع

سعر اليورو في "مصرف أبو ظبي الإسلامي"
18.50 جنيه للشراء، 18.70 جنيه للبيع.
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