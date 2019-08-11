خلال 24 ساعة.. ضبط 164 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 66623 حكما قضائيا
الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:05 م
هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (66623) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 247 حكم جناية، 19946حكم حبس جزئى، 4087 حكم حبس مستأنف، 33210 حكم غرامة، 9142 حكم مخالفة.
وفى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (159) قضية مخدرات بحوزة (165) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 7،350 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (10،130 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1،200 كيلو جرام )، وكمية من الأفيون وزنت ( 105 جرام)، وكمية من الكوكايين وزنت ( 30 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 480 جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 130 جرام)، وعدد (2720) قرص مخدر.
وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (38) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (12) متهم، إرتكبوا (16) حادث متنوعة،وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (577) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال فحص السائقين: فحص (102) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (32132) مخالفة مرورية متنوعة، (1711) مخالفة مرافق متنوعة، (130) قضية بيئة، وفى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (30) قضية مصنفات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 164 قطعة سلاح نارى بحوزة 57 متهم).. وذلك على النحو التالى:- (8) بنادق آلية، و111 بندقية خرطوش، 7طبنجات، و38 فرد محلى، 168 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة.، و229 قطعة سلاح أبيض.
وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (66623) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 247 حكم جناية، 19946حكم حبس جزئى، 4087 حكم حبس مستأنف، 33210 حكم غرامة، 9142 حكم مخالفة.
وفى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (159) قضية مخدرات بحوزة (165) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 7،350 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (10،130 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1،200 كيلو جرام )، وكمية من الأفيون وزنت ( 105 جرام)، وكمية من الكوكايين وزنت ( 30 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 480 جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 130 جرام)، وعدد (2720) قرص مخدر.
وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (38) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (12) متهم، إرتكبوا (16) حادث متنوعة،وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (577) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال فحص السائقين: فحص (102) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (32132) مخالفة مرورية متنوعة، (1711) مخالفة مرافق متنوعة، (130) قضية بيئة، وفى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (30) قضية مصنفات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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