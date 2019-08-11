خلال 24 ساعة.. ضبط 164 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 66623 حكما قضائيا





فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 164 قطعة سلاح نارى بحوزة 57 متهم).. وذلك على النحو التالى:- (8) بنادق آلية، و111 بندقية خرطوش، 7طبنجات، و38 فرد محلى، 168 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة.، و229 قطعة سلاح أبيض.



وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (66623) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 247 حكم جناية، 19946حكم حبس جزئى، 4087 حكم حبس مستأنف، 33210 حكم غرامة، 9142 حكم مخالفة.



وفى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (159) قضية مخدرات بحوزة (165) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 7،350 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (10،130 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1،200 كيلو جرام )، وكمية من الأفيون وزنت ( 105 جرام)، وكمية من الكوكايين وزنت ( 30 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 480 جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 130 جرام)، وعدد (2720) قرص مخدر.



وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (38) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (12) متهم، إرتكبوا (16) حادث متنوعة،وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (577) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال فحص السائقين: فحص (102) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (32132) مخالفة مرورية متنوعة، (1711) مخالفة مرافق متنوعة، (130) قضية بيئة، وفى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (30) قضية مصنفات متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.



قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: