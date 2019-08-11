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أبو الغيط يدين تفجير بنغازي ويدعو الاطراف الليبية لإحترام الهدنة الإنسانية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:38 م
أبو الغيط يدين تفجير بنغازي ويدعو الاطراف الليبية لإحترام الهدنة الإنسانية
أبو الغيط
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أدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الهواري غربي مدينة بنغازي الليبية يوم أمس السبت، وأودى بحياة ثلاثة من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة آخرين.

 

وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تعازي ومواساة الأمين العام لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد المصدر مجدداً علي دعوة أمين عام الجامعة لجميع الأطراف الليبية إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى المبارك، التي دعا اليها السيد غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في احاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، والعمل على تثبيت هذه الهدنة وصولاً الى وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف المسار السياسي الذي يعد السبيل الوحيد للوصول الى حل مستدام للأزمة في ليبيا.

 

وجدّد المصدر تأكيد وقوف جامعة العربية الدول العربية مع الأشقاء الليبيين في كل ما من شأنه إنهاء التصعيد العسكري، وتجاوز حالة الانسداد السياسي، والعودة الى طاولة الحوار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها  ولُحمة شعبها.

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المزيد عن: مدينة بنغازي عيد الأضحي المبارك حادث الإرهاب احترام الهدنة الإنسانية أبو الغيط
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