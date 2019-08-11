الأرصاد: 4 مناطق تتعرض لأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار
الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:29 م
الفجر السعودي
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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «جازان، عسير، الباحة».
تشمل الحالة نفسها مكة المكرمة (العاصمة
المقدسة، والمشاعر)، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق
ووسط المملكة، تمتد –بحسب الأرصاد - إلى منطقة نجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية
على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر
إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة
البحر متوسطة الموج.
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