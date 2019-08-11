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الأرصاد: 4 مناطق تتعرض لأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:29 م
الأرصاد: 4 مناطق تتعرض لأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار
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الفجر السعودي
 
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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «جازان، عسير، الباحة».

 

تشمل الحالة نفسها مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، والمشاعر)، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، تمتد –بحسب الأرصاد - إلى منطقة نجران.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

 

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