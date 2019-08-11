ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الجنيه الاسترليني في مصر اليوم اللأحد 11/8/2019

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:23 م
سعر الجنيه الاسترليني في مصر اليوم اللأحد 11/8/2019
سعر الجنيه الاسترلينى
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
وفقًا لأخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني خلال تعاملات اليوم الأحد 11-8-2019، بحسب موقع الدولار لايف، وجاء متوسط سعر الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم مسجلاً 21.02 جنيه للشراء، 21.19 جنيه للبيع.  

وتستعرض "الفجر" أسعار الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى طبقًا لموقع الدولار لايف

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى 
21٫15 جنيها للشراء
21٫32 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى
21.02 جنيه للشراء
21.19 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر
21.02 جنيه للشراء
21.19 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك البركة
21 جنيها للشراء
21.51 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى CIB
21.01 جنيها للشراء
18. 21 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
21.05 جنيها للشراء
21.20 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى المصرف المتحد
21.02 جنيها للشراء
21.19 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية
21.09 جنيها للشراء
21.28 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك قناة السويس
21.01 جنيها للشراء
21.18 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
21.02 جنيها للشراء
21.19 جنيها للبيع.

Advertisements
المزيد عن: سعر الجنيه الاسترلينى سعر الاسترلينى مقابل الجنيه الاقتصاد المصرى اسعار العملات الاجنبية اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما