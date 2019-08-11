شرطة النرويج: نتعامل مع حادثة إطلاق النار داخل مسجد كعمل إرهابي محتمل

أعلنت الشرطة النرويجية، أنها تتعامل مع حادثة إطلاق النار على مسجد باعتباره عملا إرهابيا محتملا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت الشرطة النرويجية أن الشاب النرويجي المعتقل وعلى صلة بحادث إطلاق نار على مسجد بالعاصمة أوسلو يوم السبت يتم التحقيق معه أيضا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل منفصلة.

ولم يسقط أي قتلى في إطلاق النار على مركز النور الإسلامي في بلدة بايرم، غرب أوسلو. وعثر على جثة امرأة في منزل في بايرم والذي يرتبط بالمشتبه به في تنفيذ الهجوم.



