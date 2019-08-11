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أصحاب هذه الأمراض يحظر عليهم تناول اللحوم في عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:16 م
أصحاب هذه الأمراض يحظر عليهم تناول اللحوم في عيد الأضحى
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يحظر على أصحاب هذه الأمراض تناول اللحوم في عيد الأضحى نهائيا، لتجنب المضاعفات الصحية التي تحدث لهم بعد تناولها، وفقا لما أكده موقع "foodrevolution":

مرضى النقرس
يعد مرضى النقرس من أبرز الممنوعين من تناول اللحوم، حيث تتسبب في حدوث ألم شديد في المفاصل والعضلات.

مرضى السمنة
ينبغي على مرضى السمنة تجنب تناول اللحوم الدسمة، حيث تعمل على تراكم الدهون مما يسبب الكثير من المخاطر الصحية.

مرضى الكبد الدهني
يؤدي تناول اللحوم لمرضى الكبد الدهني إلى زيادة حدوث تضخم الكبد.

مرضى القلب
ينبغي على مرضى الكبد عدم الافراط في تناول اللحوم الحمراء في العيد، وذلك للوقاية من تصلب الشرايين والجلطات القلبية.

مرضى الفشل الكلوي
يعد مرضى الفشل الكلوي من أبرز الممنوعين من تناول اللحوم الحمراء والدسمة، نظرا لتجنب الكثير من المخاطر الصحية.
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