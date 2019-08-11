عاجل.. "السيسي" يتفقد منتجع ماسة العلمين

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام عقب صلاة عيد الأضحى بجولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي استمع إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات منتجع ماسة العلمين.