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انطلاق الدورة الثانية من "كرافيتي إيجيبت" بأرض المعارض 18 أغسطس الجاري

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:13 ص
انطلاق الدورة الثانية من كرافيتي إيجيبت بأرض المعارض 18 أغسطس الجاري
كرافيتي إيجيبت
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تنظم غرفة الصناعات اليدوية والمجلس التصديري للحرف اليدوية وشركة سمارت بيس الدورة الثانية من كرافيتي إيجيبت في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ أكتوبر بأرض المعارض مدينة نصر.

 

تأتي هذه الدورة بعد النجاح الملحوظ الذي حققه معرض الصناعات اليدوية "كرافيتي إيجيبت" في دورته الأولى أكتوبر الماضي وهي الفكرة التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما خاصا باعتبارها أهم الصناعات الحيوية والواعدة وتجد الدعم من السادة الوزراء وجميع المسئولين.

 

وكانت الدورة الأولى قد شهدت توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين المجلس التصديري للحرف اليدوية وغرفة الصناعات اليدوية من جانب وبعض الدول الأجنبية من جانب آخر، كما شهد المعرض إبرام عدد من الصفقات لشراء المنتجات اليدوية المصرية مباشرة من أصحاب الحرف المختلفة.

 

شارك في الدورة الأولى أكثر من ١٠٠ من الفنانين والشركات ومعارض الصناعات اليدوية في مجالات مختلفة كالزجاج، الحلي، الأزياء، الأعمال الخشبية، الخزف والفخار، السجاد اليدوي والكليم، منتجات الصحة والجمال، الأغذية والأطعمة المنزلية، مفروشات ومستلزمات المنزل، أعمال النحاس وغيرها.

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