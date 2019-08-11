أهالي بنها يحتفلون بـ"البلالين" ابتهاجا بالعيد (صور)

Advertisements

عمت فرحة كبيرة أهالي مدينة بنها، بعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحي، وألقى الأهالي كمية كبيرة من "البلالين" من فوق أسطح إحدى العمارات، لتعم فرحة كبيرة بين الأهالي والشباب والأطفال.



وكان قد أدى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد ناصر، بمدينة بنها، ووزع الهدايا والألعاب على الأطفال،وحرص على التقاط الصور التذكارية مع المصلين ابتهاجا بالعيد.



رافقه خلال الصلاة اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والدكتور عواد احمد سكرتير عام المحافظة،واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والمهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها،وعدد من قيادات المحافظة.



وأكد إمام مسجد ناصر خلال خطبة العيد علي فضل ايام العيد ووقفة عرفات ودعي الحاضرون الي التسامح ونشر قيم المحبة وطاعة الوالدين مثلما فعل اسماعيل عليه السلام مع ابيه ابراهيم..وكذا التزاور وصلة الرحم يجب الا تقتصر فقط علي ايام العيد وانما علي مدار العام.



واختتم خطبته بالدعاء لمصر، داعيا المولي عز وجل ان يديم علينا نعمة الامن والامان، مؤكدا ان الذين يقومون بالأعمال الارهابية لا دين لهم.



وكانت قد أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، تجهيز 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء لإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، وجرى تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد.

