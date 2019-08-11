التحالف العربي: بدء انسحاب "الانتقالي" من بعض المواقع في عدن
أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت بالانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخراً في عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق.
وقال المصدر:
"نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع التي
سيطر عليها".
كما أفاد بأن رئيس
المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة
مطالب التحالف، بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، ويقبل الدعوة للاجتماع
في المملكة العربية السعودية.
وقبل ذلك، استهدف
التحالف إحدى المناطق في عدن التي تشكل تهديداً مباشراً على أحد المواقع المهمة التابعة
للحكومة الشرعية.
وأكد التحالف أن
هذه العملية الأولى، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف، مشدداً
على أن الفرصة ما زالت سانحة للمجلس الانتقالي للانسحاب الفوري والكامل من المواقع
التي استولى عليها بالقوة.
كذلك جدد التأكيد
على أن التحالف سيتولى حماية المواقع التي ينسحب منها المجلس الانتقالي، وعلى أن يعقد
اجتماع في السعودية حال تنفيذ المجلس الانتقالي لمطالب التحالف بالكامل.
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