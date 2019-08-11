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الملك سلمان يصل منى للإشراف على راحة ضيوف الرحمن

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:33 ص
الملك سلمان يصل منى للإشراف على راحة ضيوف الرحمن
الملك سلمان
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الفجر السعودي
 
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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة، إلى منى؛ ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يُقدم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

 

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وعددٌ من المسؤولين.

 

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