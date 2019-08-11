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اتحاد الكرة يبلغ الأهلي بموعد تسليم درع الدوري

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:34 ص
اتحاد الكرة يبلغ الأهلي بموعد تسليم درع الدوري
الاهلي
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محمد الصو
 
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اتفق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللواء ثروت سويلم والقائم بأعمال الجبلاية بشكل مؤقت، مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على موعد تسليم الفريق الأول بطولة الدوري العام.

وحددت الجبلاية، تسليم بطولة الدوري للأهلي، عقب مواجهة الفريق لمنافسه إطلع بره بطل جنوب السودان، في إياب دور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث فاز المارد الأحمر باللقب للمرة 41 في تاريخه بعد احتلاله صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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