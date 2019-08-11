آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالوادي الجديد (صور)



وشهدت ساحة مركز شباب الخارجة حضور أعداد كبيرة من المواطنين يتقدمهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والقيادات التنفيذية والأمنية، كما تم تخصيص مصلى للسيدات ووسائل لنقل المواطنين مجانا.



وكانت محافظة الوادي الجديد، خصصت نحو 400 مسجد و77 ساحة لأداء صلاة العيد بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد والتي تولت مهمة تأمين تلك الساحات، حيث تم الدفع بسيارات المرور والحماية المدنية وسيارات الانتشار السريع.

أدى الآلاف من أهالي محافظة الوادي الجديد صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم الأحد، بالساحات المخصصة وسط أجواء من الفرحة والسعادة والتكبير والتحميد لأداء الصلاة وتبادل التهاني فيما بينهم.