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إصابة محمد إمام وأحمد العوضي أثناء تصوير "لص بغداد" (صورة)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:50 ص
إصابة محمد إمام وأحمد العوضي أثناء تصوير لص بغداد (صورة)
أحمد العوضي من كواليس "لص بغداد"
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سعد نبيل
 
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أفرج الفنان الشاب محمد إمام، عن صورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "لص بغداد"، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر إمام في الصورة بصحبه الفنان أحمد العوضى، وهما يقومان بالتدريب على احدا مشاهد الأكشن، معلقًا عليها: "بقالي ٣ أيام بصور في مشهد أكشن.. برغم التعب والإصابات لكنه من أكتر مشاهد الأكشن اللي استمتعت بيه وأنا بصوره.. كان معايا فريق كبير ومحترف عمل أقصى مجهود علشان يطلعوا مشهد متميز".

وأشار الفنان: "ده غير إنه أول تعاون مع زميلي المتألق أحمد العوضي اللي فوجئت باجتهاده الشديد اللي هيخليه نجم مصر قريب وبروحه المقاتلة اللي كانت هتجبلي شلل نصفي.. انتظرونا سوا في لص بغداد".

جدير بالذكر أن "لص بغداد" من بطولة محمد إمام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن وصلاح عبد الله، أحمد رزق وأحمد العوضي وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

إصابة محمد إمام وأحمد العوضي أثناء تصوير "لص بغداد" (صورة)
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