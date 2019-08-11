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أهالي السويس يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحة الخالدين أشهر وأقدم الساحات (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:51 ص
أهالي السويس يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحة الخالدين أشهر وأقدم الساحات (صور)
صلاة عيد الأضحى في السويس
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أبوبكر عبد المعز
 
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أدى الالاف من اهالى السويس صلاة عيد الاضحى المبارك بساحة الخالدين الكائنة بشارع الجلاء المجاورة لمبنى ديوان عام المحافظة والتى تعتبر من أقدم الساحات الموجودة بالمحافظة والجمهورية.

وانتشر بائعو لعب الاطفال والحلوى بمحيط الساحات وشهدوا اقبالا على الشراء من قبل المواطنين والذين حرصوا على شراء لاطفالهم بعض لعب والحلوى احتفالا بالعيد.

كما قام بعض المواطنين والشباب المتطوعين بتوزيع الحلوى على المواطنين والاطفال عقب الانتهاء من صلاة عيد الاضحى المبارك.

وشهدت ساحة الخالدين انتشر رجال المرور لتأمين حركة سير السيارات امام المواطنين الذين يؤدون صلاة عيد الاضحى
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