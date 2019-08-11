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ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:50 ص
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
جانب من الصلاة
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مصطفى الديب
 
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امتلأت ساحة مسجد الصحابة بعين شمس، وهو من أكبر المساجد بالمنطقة، عن آخرها بالمصلين، الذين حرصوا على تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك كما اعتادوا كل عام.


وانتشرت مظاهر الفرحة والاحتفال بالعيد بساحة المسجد، والتي تشهد تأدية آلاف المصلين لصلاة العيد كل عام.


وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الأحد، بعيد الأضحى المبارك.

ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)
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المزيد عن: مسجد الصحابة بعين شمس عين شمس عيد الأضحي المبارك الفجر
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