ساحة مسجد الصحابة بعين شمس تمتلئ عن آخرها في صلاة عيد الأضحى (صور)

امتلأت ساحة مسجد الصحابة بعين شمس، وهو من أكبر المساجد بالمنطقة، عن آخرها بالمصلين، الذين حرصوا على تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك كما اعتادوا كل عام.



وانتشرت مظاهر الفرحة والاحتفال بالعيد بساحة المسجد، والتي تشهد تأدية آلاف المصلين لصلاة العيد كل عام.



وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الأحد، بعيد الأضحى المبارك.