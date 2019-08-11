ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:03 ص
بلالين وبهجة وسيلفي.. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
بلالين وفرحة المواطنين بعيد الأضحى
Advertisements
طباعة
عبد الحافظ حمدي
 
Advertisements
رصدت عدسة "الفجر" لحظة احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك، بمسجد أبو بكر الصديق بمنطقة الشيراتون في محافظة القاهرة، عقب انتهاء صلاة العيد.

وزينت البلالين سماء المنطقة ومحيطها، وسط التقاط المواطنين الصور السيلفي والتذكارية بمناسبة العيد، وسط فرحة الأطفال وبهجة وسرور المصلين.

وشهدت ساحة المسجد توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والسعادة على وجوه المصلين احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وتكبيرات المصلين التي أضفت الأجواء الروحانية بساحة المسجد خلال الصلاة.

وتوافد المصلون مصطحبين الأطفال ومعهم الألعاب الترفيهية والبلالين لإضفاء البهجة على وجوه أبنائهم احتفالاً بالعيد، وشهد محيط المسجد تشديدات أمنية لقوات الأمن وتواجدت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين احتفالات المواطنين.

"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما