"بلالين وبهجة وسيلفي".. احتفالات وفرحة سكان شيراتون بعيد الأضحى × 46 صورة بمسجد أبو بكر الصديق

رصدت عدسة "الفجر" لحظة احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك، بمسجد أبو بكر الصديق بمنطقة الشيراتون في محافظة القاهرة، عقب انتهاء صلاة العيد.





وزينت البلالين سماء المنطقة ومحيطها، وسط التقاط المواطنين الصور السيلفي والتذكارية بمناسبة العيد، وسط فرحة الأطفال وبهجة وسرور المصلين.





وشهدت ساحة المسجد توافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والسعادة على وجوه المصلين احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وتكبيرات المصلين التي أضفت الأجواء الروحانية بساحة المسجد خلال الصلاة.





وتوافد المصلون مصطحبين الأطفال ومعهم الألعاب الترفيهية والبلالين لإضفاء البهجة على وجوه أبنائهم احتفالاً بالعيد، وشهد محيط المسجد تشديدات أمنية لقوات الأمن وتواجدت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين احتفالات المواطنين.



