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لقاء عن بطولات الجيش المصري في مكتبة القاهرة 17 أغسطس

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:31 ص
لقاء عن بطولات الجيش المصري في مكتبة القاهرة 17 أغسطس
مكتبة القاهرة الكبرى
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الفجر الفني
 
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تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، لقاء ثقافيًا مفتوحًا عن بطولات الجيش المصرى، بحضور كل من اللواء تامر الشهاوي٬ عضو مجلس النواب السابق٬ النائب اللواء حاتم باشات٬ العميد حاتم صابر قائد الفرقة 777، العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، ويديرها ا ياسر مصطفي عثمان مدير المكتبة، وذلك السبت 17 أغسطس الجاري، فى تمام السادسة مساءً، بمقر المكتبة بالزمالك،

ويتضمن اللقاء عرضًا للفيلم التسجيلي بعنوان "المهمة المستحيلة"، والذي يوثق لبطولات القوات المسلحة المصرية ضمن سلسلة رجال من ذهب، كما يعلق على الفيلم كلا من: اللواء أركان حرب محمد محمود عمر، واللواء أركان حرب سامى فضل.

وعلى هامش اللقاء يفتتح معرض أعمال فنية علي الرخام والمطبوعات للفنان فتحي العابد، كما يتم خلال اللقاء تكريم بعض أسر الشهداء منهم أسرة الشهيد أحمد منسي.

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