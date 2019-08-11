لقاء عن بطولات الجيش المصري في مكتبة القاهرة 17 أغسطس
الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:31 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، لقاء ثقافيًا مفتوحًا عن بطولات الجيش المصرى، بحضور كل من اللواء تامر الشهاوي٬ عضو مجلس النواب السابق٬ النائب اللواء حاتم باشات٬ العميد حاتم صابر قائد الفرقة 777، العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، ويديرها ا ياسر مصطفي عثمان مدير المكتبة، وذلك السبت 17 أغسطس الجاري، فى تمام السادسة مساءً، بمقر المكتبة بالزمالك،
ويتضمن اللقاء عرضًا للفيلم التسجيلي بعنوان "المهمة المستحيلة"، والذي يوثق لبطولات القوات المسلحة المصرية ضمن سلسلة رجال من ذهب، كما يعلق على الفيلم كلا من: اللواء أركان حرب محمد محمود عمر، واللواء أركان حرب سامى فضل.
وعلى هامش اللقاء يفتتح معرض أعمال فنية علي الرخام والمطبوعات للفنان فتحي العابد، كما يتم خلال اللقاء تكريم بعض أسر الشهداء منهم أسرة الشهيد أحمد منسي.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مكتبة مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر القاهرة الكبرى الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2019
- "المعارك الحربية بين الواقع والدراما" بمكتبة القاهرة الكبرى(صور)
- عرض فيلم "عبدالمنعم رياض فارس الشهداء" بمكتبة القاهرة (صور)
- عرض فيلم "فرسان الجو" في مكتبة القاهرة الكبرى (صور)
- دفعة 105 حربية تكرم شاعر الهويس العربي (صور)
- الخميس.. "الفتن والشائعات معوقات للتنمية" بمكتبة القاهرة الكبرى
- عرض ومناقشة الفيلم الوثائقي "جيش الشمس" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)
- "الشهاوي": الحرب الكيميائية كان لها دور هام في صناعة نصر أكتوبر
- الجزء الرابع لفيلم"جيش الشمس" بمكتبة القاهرة
- "بطولات القوات المسلحة على أرض سيناء".. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى
- "بطولات القوات المسلحة على أرض سيناء".. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى