المئات يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد السيدة زينب (صور)
الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:24 ص
ولاء غنيم
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في صلاة عيد الفطر من كل عام، تمتلئ ساحة مسجد السيدة زينب بمئات المصلين، الذين اعتادوا أداء الصلاة كل عام، وسط أجواء من الفرحة والبهجة والألوان، تصطحب كل أم طفلها، وتصطحب كل فتاة صديقتها، وكل شاب أخاه، يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك ويبدأون الساعات الأولى ، العيد سويًا.
وأدى منذ قليل، مئات المصلين بساحة مسجد السيدة زينب، صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن، كما انتشر بمحيط المسجد الباعة الجائلين لألعاب الأطفال والمأكولات السريعة.
وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الأحد، بعيد الأضحى المبارك.
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