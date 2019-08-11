البلالين تزين ساحاة صلاة عيد الأضحى في الدقهلية



وتعالت التكبيرات والتهاليل وردد المتوافدين التكببيرات "الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا" وسط بهجة ارتسمت على وجوه المتوافدين



وكانت مديرية الأوقاف بالدقهلية، خصصت 513 ساحة و4الاف 803 مسجدا من إجمالي 9 آلاف مسجد وزاوية لأداء صلاة عيد الأضحى بالدقهلية، ابرزهم مسجد النصر بمدينة المنصورة والذي يشهد جميع الاحتفالات والمناسبات الخاصة بالمحافظة حيث يشارك به القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب



وأكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أنه تم تخصيص 1026 إمام أساسى واحتياطي للساحات بجانب 5 آلاف إمام لكل مسجد من المساجد وجميعم تابعين لوزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن الساحات موزعة على 20 إدارة،وتقرر إلغاء الإجازات الاعتيادية في أيام عيد الأضحى المبارك.



وشدد زيادة على جميع الإدارات بنظافة المساجد وخزانات المياه، ومتابعة ذلك بكل دقة، وتفعيل لجانً المتابعة بالمديرية لمتابعة الانتهاء من كافة الاستعدادات في المساجد والساحات

زينت البلالين 513 ساحة خصصتها مديرية الاوقاف لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك فى الدقهلية بالبلالين لاستقبال المصلين