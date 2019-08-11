الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحات ميدان المساجد بالإسكندرية (صور)



وتشهد محافظة الإسكندرية تواجد لجان مرورية لتنظيم السيولة المرورية في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وانتشار التمركزات الأمنية.



ويذكر أن اوقاف الإسكندرية استعدت بـ584 ساحة وهو العدد الأكبر طوال السنوات الماضية لعدد الساحات حتى تكون الأوقاف لها اليد الأولى والأخيرة فى صلاة العيد ومنع اى شخص غير ازهرى من أمامه المصلين أو اقامه ساحات مخالفة.



وبدأت غرفة عمليات مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى انعقادها برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة، لمتابعة ساحات صلاة عيد الأضحى بالمحافظة وتستمر حتى انتهاء صلاة العيد.



وتم تخصيص لكل ساحة أمام وأمام احتياطى يتدخل فورا فور حدوث أي حالة طوارئ تمنع الامام من الصلاة بمساحته المقررة له، فضلًا عن لجان تفتيش فى كافة الإدارات للاطمئنان على الساحات وان جميعها تحت سيطرة الأوقاف وفى حالة وجود مخالفات سيتم التدخل فورا واتخاذ الإجراءات القانونية.



أدى الآلاف من أهالي من محافظة الإسكندرية صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة مسجد المرسي أبو العباس داخل ميدان المساجد في منطقة بحري، وسط تشديدات أمنية، لتأمين المصليين وتنظيم دخولهم وخروجهم.