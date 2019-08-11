مفتي الجمهورية يؤم المصلين في مسجد الماسة بالعلمين الجديدة بحضور الرئيس السيسي
الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:55 ص
نعيم يوسف
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تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ليؤم صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة في مدينة العلمين.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد الماسة لمدينة العلمين، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.
ويشارك في الصلاة عدد كبير من قيادات الدولة، ومنهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء.
ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد الماسة لمدينة العلمين، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.
ويشارك في الصلاة عدد كبير من قيادات الدولة، ومنهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء.
ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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