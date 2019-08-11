إمام المسجد الحرام يوصي الحجاج بهذه الوصية
الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:39 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ سعود الشريم، إنه يوصى الحجاج بتقوى الله في السر والعلن لأن ن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مشددا على أن الله دعاهم إلى بيته ليغفر لهم ذنوبهم.
وأضاف "الشريم"، في خطبه صلاة عيد الأضحى المبارك، أن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، ويوم النحر، موضحا شروط الأضحية ونحرها.
وشدد على أن الدين الإسلامي يجمع ولا يفرق، داعيا الجميع للاعتصام بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، لافتا إلى أن الشخصية الحيكمة تتعامل مع الأمور باتزان.
ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأضاف "الشريم"، في خطبه صلاة عيد الأضحى المبارك، أن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، ويوم النحر، موضحا شروط الأضحية ونحرها.
وشدد على أن الدين الإسلامي يجمع ولا يفرق، داعيا الجميع للاعتصام بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، لافتا إلى أن الشخصية الحيكمة تتعامل مع الأمور باتزان.
ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.
Advertisements
المزيد عن: عيد الأضحي المبارك صلاة العيد الحرم المكي
- خطيب الحرم المكي: العقول مهما كبرت فهي صغيرة أمام علم الله وحكمته
- الشريم عن هاشتاج "كوني حرة":"احذري بيع حرية منحكِ الله إياها بحرية أهل الشهوات"
- خطيب الحرم المكي يوصي بإعلاء قيمة مصلحة "الجماعة"
- خطيب الحرم المكي: محكمات الشريعة ضمانة الأمن الفكري
- داعية إسلامي: تقوى الله مفتاح من مفاتيح الرزق (فيديو)
- عاجل.. أخبار السعودية اليوم | إمام المسجد النبوى يحذر من الشعارات والمسيرات فى الحج
- خطيب الحرم المكي: رمضان فرصة لاسترضاء الرحمن والاستقامة على صراطه