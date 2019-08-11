ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إمام المسجد الحرام يوصي الحجاج بهذه الوصية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:39 ص
إمام المسجد الحرام يوصي الحجاج بهذه الوصية
إمام المسجد الحرام
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ سعود الشريم، إنه يوصى الحجاج بتقوى الله في السر والعلن لأن ن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مشددا على أن الله دعاهم إلى بيته ليغفر لهم ذنوبهم.

وأضاف "الشريم"، في خطبه صلاة عيد الأضحى المبارك، أن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، ويوم النحر، موضحا شروط الأضحية ونحرها.

وشدد على أن الدين الإسلامي يجمع ولا يفرق، داعيا الجميع للاعتصام بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، لافتا إلى أن الشخصية الحيكمة تتعامل مع الأمور باتزان.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.
Advertisements
المزيد عن: عيد الأضحي المبارك صلاة العيد الحرم المكي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما