إمام المسجد الحرام يوصي الحجاج بهذه الوصية



وأضاف "الشريم"، في خطبه صلاة عيد الأضحى المبارك، أن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، ويوم النحر، موضحا شروط الأضحية ونحرها.



وشدد على أن الدين الإسلامي يجمع ولا يفرق، داعيا الجميع للاعتصام بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، لافتا إلى أن الشخصية الحيكمة تتعامل مع الأمور باتزان.



ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

قال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ سعود الشريم، إنه يوصى الحجاج بتقوى الله في السر والعلن لأن ن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مشددا على أن الله دعاهم إلى بيته ليغفر لهم ذنوبهم.