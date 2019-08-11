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تركي آل الشيخ: "ياعاصي مفيش نوم... لازم نقفل الصفقات في ٦ أيام"

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:34 ص
تركي آل الشيخ: ياعاصي مفيش نوم... لازم نقفل الصفقات في ٦ أيام
تركي آل الشيخ
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الفجر الرياضي
 
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أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن بناء أي فريق ليس سهلا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بناء فريق ليس بسهل ... ربنا معنا ... ياعاصي مفيش نوم ... لازم نقفل الصفقات ف ٦ ايام".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ سبق وأن ترك حصته في نادي بيراميدز لسالم الشامسي من أجل شراء نادي في الدول الأوروبية ووقع إختياره على نادي ألمريا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الاسباني.


تركي آل الشيخ: "ياعاصي مفيش نوم... لازم نقفل الصفقات في ٦ أيام"
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