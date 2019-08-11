عاجل.. بث مباشر صلاة عيد الأضحى من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة
الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:37 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
ينقل لكم موقع الفجر، البث المباشر لصلاة الفجر وعيد الأضحى المبارك من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.
وحدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق اليوم الأحد فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بالتوقيت المحلى.
ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.
Advertisements
المزيد عن: مواقيت صلاة عيد الاضحى عيد الأضحي المبارك بث مباشر
- تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر
- آلاف من المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك المسجد الكبير (فيديو)
- وفقًا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد وقفة عيد الأضحى
- بيان هام.. البحوث الفلكية تكشف عن موعد عيد الأضحى المبارك 1440
- اليوم .. الإعلان عن أول أيام ذي الحجة 2019 / 1440 وعيد الأضحى في مصر والسعودية
- تعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى لعام 2019
- تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية
- مواقيت صلاة عيد الأضحى 2019 في محافظات ومدن مصر.. والقاهرة الساعة 5:45
- عاجل.. بث مباشر لـ صلاة عيد الأضحى من المسجد الحرام بمكة