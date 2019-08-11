عاجل.. بث مباشر صلاة عيد الأضحى من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة

وحدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق اليوم الأحد فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بالتوقيت المحلى.

وحدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق اليوم الأحد فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بالتوقيت المحلى.



