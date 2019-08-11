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عاجل.. بث مباشر صلاة عيد الأضحى من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:37 ص
عاجل.. بث مباشر صلاة عيد الأضحى من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة
إمام مسجد الماسة بالعلمين الجديدة
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نعيم يوسف
 
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ينقل لكم موقع الفجر، البث المباشر لصلاة الفجر وعيد الأضحى المبارك من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.


وحدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق اليوم الأحد فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بالتوقيت المحلى.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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