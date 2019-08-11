عاجل.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون في رمي الجمرات



وأكدت السلطات السعودية جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال الحجاج في يوم الحج الأكبر، عبر منظومة أمنية مكونة من المشاة وقوات الطوارئ الخاصة.



بدأ حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات، ضمن شعائر الحج بالمملكة العربية السعودية.