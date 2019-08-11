عاجل.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون في رمي الجمرات
الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:47 ص
نعيم يوسف
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بدأ حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات، ضمن شعائر الحج بالمملكة العربية السعودية.
وأكدت السلطات السعودية جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال الحجاج في يوم الحج الأكبر، عبر منظومة أمنية مكونة من المشاة وقوات الطوارئ الخاصة.
وأكدت السلطات السعودية جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال الحجاج في يوم الحج الأكبر، عبر منظومة أمنية مكونة من المشاة وقوات الطوارئ الخاصة.
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