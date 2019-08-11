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موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل اليوم الأحد 11 / 8 / 2019 في الدوري الإنجليزي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:18 ص
موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل اليوم الأحد 11 / 8 / 2019 في الدوري الإنجليزي
ارسنال
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أحمد عصام
 
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يلتقي فريق أرسنال مع فريق نيوكاسل يونايتد، وذلك اليوم الأحد 11 أغسطس في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال مع فريق نيوكاسل يونايتد في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ويرغب أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري في المنافسة على لقب البريمرليج هذا الموسم، خاصة بعد غيابه عن خزائن الفريق منذ سنوات طويلة.

بينما يريد نيوكاسل يونايتد في عدم المنافسة على الهبوط خلال هذا الموسم، ومحاولة الحصول على مركز يؤهله لخوض المباريات الأوروبية.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق أرسنال وفريق نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الفجر الرياضي.

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