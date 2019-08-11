محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى (صور)

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استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في النادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي.



وقال شاروبيم: أدعو الله أن تكون أيامنا كلها عيد، وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد في ظل قيادة رائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ندعوا له من هذا المكان بمزيد من التوفيق لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.



وبعث محافظ الدقهلية التهنئة بعيد الاضحى المبارك لرجال القوات المسلحة والشرطة والجهاز التنفيذي، مشيدا بجهودهم المتواصلة في تأكيد الأمن والأمان في ربوع محافظات مصر، وأوضح أن سعادته لا توصف لوجوده بين أهله وأبنائه في هذه المناسبة المباركة.



وشدد محافظ الدقهلية على أن قوى الشر والإرهاب لن تثنينا عن العمل والبذل لرفعة هذا الوطن وتحقيق آماله وكلنا أمل في غد أفضل ومواصلة مسيرة النهضة والتنمية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية ولنحقق لشعب مصر العظيم كل طموحاته.



وأكد شاروبيم، أن أعياد المصريين كلها أعياد وطنية لها صبغتها الدينية، يحتفل بها المصريون جميعًا مسلمين ومسيحيين، وتأتي تأكيدا لأواصر المحبة بين نسيج الشعب المصري الواحد.



حضر للتهنئة اللواء محمد حجي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية،واللواء عبد الواحد الصافي مدير الأمن العام،والدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد، ورياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة،والمحاسب جلال الغازي رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة،وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب.



كما حضر احتفاليه التهنئة بالعيد العقيد تامر العوضي المستشار العسكري،فضيلة الشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف،الدكتور سيد جنيدي رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية،والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، وقيادات الأزهر والأوقاف والقيادات الكنسية بالدقهلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء،ووكلاء الوزارات ومديرو المديريات.