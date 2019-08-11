برشلونة يكتسح نابولي برباعية نظيفة وديا.. وجريزمان يسجل أول أهدافه





وتناوب على تسجيل أهداف البارسا كل من لويس سواريز "هدفين" في الدقيقتين 48 و58، في حين أحرز أنطوان جريزمان أول أهدافه مع البلوجرانا في الدقيقة 56 من عمر المباراة.





وفي الدقيقة 63 اختتم الفرنسي عثمان ديمبلي مهرجان الأهداف محرزا الهدف الرابع للفريق الكتالوني.









حقق برشلونة فوزا عريضا على نظيره نابولي الإيطالي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للموسم الجديد.