محافظ أسوان يستقبل الأنبا هدرا ووفود من قساوسة وكهنة كاتدرائية الأرثوذكس للتهنئة بعيد الأضحى (صور)



وأشار محافظ أسوان إلى أن روح الإخاء والتعاون التى تتجلى فى تبادل التهانى تعتبر هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى المحافظة دون تفرقة بين كنيسة ومسجد أو بين مسلم ومسيحى لأن جميع المصريين شركاء فى التنمية والنماء والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومى



من جهته، عبر نيافة الأنبا هدرا عن خالص التهنئة لمحافظ أسوان وشركاء الوطن من أبناء هذه المحافظة العريقة من مسلمين ومسيحين بإعتبارهم شعب واحد فى وطن ومصير واحد، مشيرًا إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جليًا فى الأعياد الدينية والوطنية، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى بنيان واحد وجسد واحد.

قدم نيافة الأنبا هدرا أسقف أسوان ووفد من قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والذى كان فى إستقبالهم بمكتبه بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، كما إستقبل محافظ أسوان القمص أنطونيوس ذكرى راعى الأقباط الكاثوليك بأسوان يرافقه وفد من الكنيسة الكاثوليكيةواستقبل المحافظ أيضًا القس موريس مكرم راعى الكنيسة الإنجيلية ووفد طائفة الأقباط الإنجليين، وقد أشاد اللواء أحمد إبراهيم بروح الود والمحبة والروابط والعلاقات الأخوية التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتآخى والتراحم فيما بينهماوأكد أن عظمة المصريين تكمن فى قدرتهم على التلاحم والوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات والمخططات التى تستهدف التفريق والتمزق.