"بيطري الوادي الجديد" توجه 10 نصائح للمواطنين عن لحوم الأضاحي



وأضاف الدكتور ناجي عوض لـ"الفجر"، أن ما يحدث من تقاليد عيد الأضحى أن يكون الذبح عند الاهالى دون خبرة سابقة فى الكشف على اللحوم مثل الجزارين اوم من ققاموا بذبح الاضحية، يعد هذا خطأ كبير ويتسبب في الكثير من الأمراض، لأن الكشف على اللحوم يجرى على مرحلتين، الأولى ما قبل الذبح لأن هناك لأمراض تظهر قبل الذبح لا تظهر بعده، والعكس صحيح.



وأكد ناجى، أنه من المفضل الذبح داخل المجازر للحفاظ على صحة المواطنين من الأمراض، موضحا أن عدد من الجزارين يقبلون على شراء حيوانات الآناث لرخص ثمنها عن العجول، وبيع لحمها بالأسعار العادية، مؤكدًا على أنه من الممكن أن تكون مصابة بالتهاب الرحم الصديدي ولا أحد يستطيع معرفة ذلك غير الطبيب البيطري.



ووجه للمواطنين عدد من النصائح التي يجب توافرها في اللحوم لضمان سلامتها:

- يكون لونها أحمر وردي.

- لابد من أن يكون دهونها بيضاء.

- لا يوجد بها أي تغيير في خواصها الطبيعية.

- الابتعاد عن اللحوم ذات اللون الأصفر الشائب أو الأحمر الغامق.

- عدم شراء اللحوم غير المختومة من المجازر الحكومية.

- عدم شراء لحوم دهنها يكون أصفر اللون.

- عدم شراء لحوم يوجد بها كدمات زرقاء اللون.

- عدم شراء لحوم يوجد بها رائحة كريهة.

- الابتعاد عن اللحوم الهزيلة وغير المتماسكة وأليافها متفككة.

ناشد، مدير عام مديرية الطب البيطرى بالوادي الجديد، الدكتور ناجي عوض، جميع المواطنين بعدم شراء أي لحوم مذبوحة خارج المجازر وليس عليها الأختام الحكومية الرسمية.