في عيد الأضحى.. جروس و4 لاعبين "كبش فداء" بعد ضياع لقب الدوري من الزمالك

فشل فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي 2018-2019، ورغم صدارة الفارس الأبيض لجدول ترتيب المسابقة منذ بدايتها وبفارق كبير عن غريمه التقليدي الأهلي، إلا أن الأخير حقق "ريمونتادا تاريخيه" وعاد لاقتناص لقب البطولة في الأسابيع الأخيرة.





مجلس إدارة الزمالك والجماهير البيضاء حمل عدد من لاعبي الفريق وكذلك بعض أفراد الجهاز الفني السابق مسؤولية الإخفاق والفشل في التتويج بلقب الدوري الممتاز بالموسم المنقضي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 5 زملكاوية كانوا "كبش فداء" في ضياع لقب الدوري من الزمالك:-





1-عمر صلاح:





حارس المرمي الشاب عمر صلاح واحد ممن تسببوا في خسارة الزمالك لقب الدوري وذلك بعد خطأه في مباراة الجونة والذي تسبب في هدف التعادل للفريق الساحلي والذي ساهم بشكل كبير في ابتعاد اللقب عن الزمالك، وما كان من مجلس الإدارة إلا بيع الحارس الشاب لنادي سموحة خلال الميركاتو الصيفي.





2-عماد السيد:

بعد خطأه الفادح في مباراة القمة والذي سجل منه علي معلول هدف الفوز للأهلي، تخلصت إدارة الزمالك من خدماته وقررت بيعه لنادي الاتحاد السكندري، والتعاقد مع 3 حراس جدد.





3-محمد إبراهيم:

شنت جماهير الزمالك هجومًا عنيفًا ضد محمد إبراهيم نجم الزمالك، ووجهت له انتقادات قوية بسبب تراجع مستواه وطالبت الإدارة بضرورة بيعه، وبالفعل انتقل اللاعب لصفوف نادي مصر المقاصة بعدما شعر بأن ليس له مكانًا ضمن صفوف الفريق الأبيض والذي لعب له سنوات طويلة.





4-كهربا:

اتهم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، محمود عبد المنعم "كهربا" بالتسبب في ضياع لقب الدوري الممتاز من الفريق الأبيض، بعد رحيله عن الفريق بشكل مفاجئ قبل مباريات الجولات الأخيرة، واتجه للبرتغال للانضمام لصفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.





5-جروس:

حمل مرتضي منصور رئيس الزمالك، السويسري كريستيان جروس مسؤولية ضياع لقب الدوري الممتاز من الفريق الأبيض، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة: " هذا المجنون اللي اسمه جروس أضاع الدوري بنقاط أهدرها رغم توفيري للاعبين في كل مركز بنفس المستوى، وسأذيع الفيديوهات المسجلة الخاصة بجلساتي معه كل يوم من خلال صفحتي".



