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عاجل.. فيريرا يوافق على تدريب الزمالك

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:59 م
عاجل.. فيريرا يوافق على تدريب الزمالك
فيريرا
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الفجر الرياضي
 
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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك موافقة البرتغالي جيسفالدو فيريرا على العودة وقيادة القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل، ولكنه حدد شرطا وحيدا للعودة.

وقال رئيس الزمالك في مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب: " أمير مرتضى وأحمد مرتضى منصور ذهبا إلى البرتغال من أجل فيريرا المدرب البرتغالي وافق على العودة من جديد لكنه اشترط العودة في شهر أكتوبر المقبل، لقد استقبل نجلي بشكل مميز أشكره على ذلك".

وتابع: "أدعو جميع من يفهم كرة في نادي الزمالك للتواجد بمقر النادي يوم الثلاثاء المقبل لاختيار واحد من 6 مدربين سنعرض سيرتهم الذاتية والجميع وافق على تولي الزمالك في الموسم الجديد".
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