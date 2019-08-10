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وفاة موظف آخر تابع للأمم المتحدة في هجوم بنغازي

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:45 م
وفاة موظف آخر تابع للأمم المتحدة في هجوم بنغازي
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وكالات
 
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توفي أحد الموظفين التابعين لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم السبت متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم بسيارة ملغومة في بنغازي بشرق البلاد، ليصل العدد إلى 3 موظفين تابعين للأمم المتحدة.

ونقلت "رويترز" عن مسعفين قولهم "إن موظفا آخر من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توفي اليوم السبت متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم بسيارة ملغومة في بنغازي بشرق البلاد ليصل العدد الإجمالي لقتلى أفراد المنظمة الدولية في الهجوم إلى ثلاثة.

وانفجرت سيارة ملغومة في وقت سابق اليوم السبت في المدينة مما أسفر عن مقتل اثنين من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة آخرين.

وأفاد مصدر بالمركز الطبي بمنطقة بالعون، القريبة من الهواري، بـ "وصول عدد 2 قتيل وجرح 10 أشخاص، من بينهم طفل، إثر الانفجار الذي وقع أمام أحد محل أركان للمواد الغذائية في منطقة الهواري، غربي المدينة".

واطلع صحفي من "رويترز" موجود في مستشفى ببنغازي على قائمة باسمي القتيلين، اللذين يعملان لدى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.


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