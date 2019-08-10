"البرهان" يعلن مراجعة الاتفاقيات مع دول العالم

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، مراجعة الاتفاقيات التي وقعها النظام

السابق مع دول العالم.

ونقلت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن البرهان قوله

"إنه تمت هيكلة جهاز المخابرات"، لافتا إلى أن جهاز الأمن تمت هيكلته بنسبة 90 %.

وشدد على أن قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وقانونها مجاز في البرلمان السابق، فهي تتبع القوات

المسلحة وتعمل تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة وليست غريبة حتى يتم دمجها.

وأوضح البرهان قائلا: "معظم الكيانات لا تدرك العلاقة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وفي الأيام

المقبلة سيظهر أنها ليست بمعزل عن القوات المسلحة".. مشيرا إلى أنه جرى تفكيك التنظيمات الموازية للوزارات

التي أسسها النظام السابق، والعمل مستمر لتفكيك هياكل في المؤسسات الأمنية والحكومية أيضا.