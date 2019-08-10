"هتعيد فين".. تعرف على أهم أماكن التنزه في البحر الأحمر

تشهد محافظة البحر الأحمر، وخاصة مدينة الغردقة السياحية، إقبالا كبيرا من المواطنين، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك على شاطئ البحر والاستمتاع مياه البحر الأحمر، وهناك عدة أماكن يمكن زيارتها بالبحر الأحمر خلال فترة العيد تعرف عليها.





وتقدم لكم بوابة الفجر أهم الأماكن الذي يمكن زيارتها والاستمتاع بها في اجازة عيد الأضحى المبارك.





متحف الأحياء المائية الأكواريوم، والذى يضم كائنات بحرية ضخمة مثل القروش والدلافين والسلاحف داخل صناديق زجاجية كبيرة، والمصنف الثالث على الشرق الأوسط؛ وجزيرة الجفتون حيث يمكن استقلال لنش سياحى وقضاء يوم كامل على شواطئ الحزيرة الخلابة والاستمتاع بالسباحة والسنوركلنج.





وأيضا متحف الرمال، والذي يضم تماثيل من الرمال يقع جنوب الغردقة، من بينها تماثيل كرتونية وتاريخ مختلفة بينها شخصيات خيالية لمتعة الأطفال؛ رحلات السفارى الجبلى، من أهم الرحلات التى يمكن أن يقوم بها زائرو الغردقة، تتجه خلالها إلى الأودية الجبلية والعودة مساء، يجرى خلالها زيارة المناطق البدوية والتعرف على حياة البادية فى جبال البحر الأحمر.





المزار السياحى "mini Egypt Park"، والذى يضم مصغرًا لمكتبة الإسكندرية وبرج القاهرة وأهرامات الجيزة وأبو الهول وقلعة محمد على ومعبد أبو سمبل والسد العالى وغيرها من معالم مصر مثل معابد البر الغربى بالأقصر، ويقع بمنطقة مكادى؛ ومحمية وادى الجمال بمرسى علم والتى تعتبر وادى الجمال بشواطئ بمرسى علم من أجمل شواطئ البحر الأحمر، والذى تكسوا مناطق عديدة بشواطئها أشجار المانجروف المميزة؛ والقلعة العثمانية بالقصير من أهم المزارات السياحية بمدينة القصير، حيث أنشأها العثمانون وتحوى على مدافع قديمة منذ أيام الحروب العثمانية ويطلق عليها مسمى الطابية.





شعاب الفنستون بمرسى علم شعاب مرجانية نادرة التى قد لا تتواجد فى أى مكان أخر، حيث تقع على بعد 22 كم شمال مدينة مرسى علم؛ بيت الدولفين بخليج مكادى، ويعد دولفين هاوس من أهم وأشهر المزارات السياحية بالبحر الأحمر وخاصة للأطفال حيث بداخله يتم مشاهدة ألعاب الدلافين مع مدربها.





جزيرة أبو منقار بالغردقة من ضمن الجزر التى تتميز بشواطئها الرملية، ومياهها الصافية، وكذلك كائنات بحرية مختلفة، وتتميز بقربها من الغردقة.