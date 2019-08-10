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"التحالف" يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:43 م
التحالف يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن
تركي المالكي
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وكالات
 
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دعا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، إلى وقف إطلاق النار الفوري في عدن خلال أيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة، مؤكدًا أنه سيستخدم القوة ضد من يخالف ذلك.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن القيادة المشتركة للتحالف تدعو "كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة".

وأوضح المالكي، في بيان أن القيادة "تابعت التدهور السريع للأحداث بعد فترة الهدوء التي تلت إعلانها السابق"، وأنها "ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة ولن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)".

ودعا المتحدث "كافة الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين، من ميليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى كتنظيمي القاعدة وداعش، الذين أوقدوا نار الفتنة وزرعوا الفرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد"، حسبما جاء في البيان.

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